Météo Maroc: le temps qu’il fera ce samedi 11 juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 11 juillet 2026:

– Temps assez chaud sur le Sud-est, l’Oriental, la vallée de Moulouya et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas matinaux et nocturnes par endroits sur les côtes atlantiques avec formations brumeuses.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-est et le Sud, avec chasse-sables par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-est et l’extrême Sud du pays, de 13/17°C sur l’Atlas et de 17/22°C partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Boujdour et peu agitée à agitée au sud de Boujdour.

S.L.