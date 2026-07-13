Météo Maroc: le temps qu’il fera ce lundi 13 juillet

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 13 juillet 2026 :

– Temps assez chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, les plaines de Tadla, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes atlantiques avec formations brumeuses.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est et les provinces Sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays, de 22/26°C sur le Sud-est et la vallée de Moulouya, de 13/16°C sur l’Atlas et le Rif et de 16/22°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère hausse ou quasi-stationnaire sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.