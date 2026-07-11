Baccalauréat 2026: 337.192 candidats admis, un taux de réussite de 81,6%

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Par LeSiteinfo avec MAP

Un total de 337.192 candidats scolarisés dans l’enseignement public et privé ont obtenu leur baccalauréat à l’issue des sessions ordinaire et de rattrapage de l’Examen national unifié au titre de l’année 2026, portant le taux global de réussite à 81,6%, a annoncé samedi le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Au total, 64.586 candidats ont réussi les épreuves de la session de rattrapage qui a connu un taux de présence de 86%, indique le ministère dans un communiqué, précisant que le taux de réussite chez les filles a atteint 84,5% de l’ensemble des candidates présentes aux épreuves, contre 78,6% pour les garçons.

S’agissant des candidats libres, le nombre de ceux ayant réussi les deux sessions (ordinaire et de rattrapage) s’est élevé à 31.034, soit un taux de réussite de 54,5%, fait savoir la même source, ajoutant que parmi eux, 9.549 candidats ont réussi la session de rattrapage.

Le ministère félicite l’ensemble des candidats pour avoir réussi à franchir cette importante étape de leur parcours scolaire dans un climat marqué par la mobilisation et la discipline.

Il salue également le sérieux et le sens de responsabilité dont ont fait preuve les femmes et les hommes du secteur de l’éducation et de la formation tout au long du déroulement de cette échéance nationale majeure, ainsi que leur engagement exemplaire dans la mise en œuvre des mesures visant à préserver la crédibilité du baccalauréat marocain et à garantir l’égalité des chances entre les candidats.

Le ministère tient enfin à exprimer sa profonde gratitude aux familles et aux autorités locales et sécuritaires, ainsi qu’à tous les intervenants mobilisés pour garantir le bon déroulement des épreuves, rendant hommage aux efforts des médias qui ont accompagné les différentes étapes de ces épreuves.