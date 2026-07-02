Casablanca : une voiture fonce dans un café et fait trois blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit ce jeudi en début d’après-midi lorsqu’une voiture a percuté la terrasse d’un café situé dans le quartier Belvédère, à Casablanca.

Selon une source de Le Site info, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule avant que le drame ne se produise, précisant que trois personnes ont été grièvement blessées.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont évacué les victimes à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

H.M.