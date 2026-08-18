La Bourse de Casablanca démarre ce mardi en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse mardi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,04% à 18.825,94 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,04% à 1.360,37 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, reculait de 0,04% à 1.387,98 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, cédait 0,06% à 1.816,81 pts.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,08%.

S.L.