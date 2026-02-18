Viandes rouges : la hausse des prix provoque la colère de la Toile

Les prix des viandes rouges ont enregistré une hausse cette semaine à Casablanca. Dans les marchés de gros, le kilo a atteint 95 dirhams, 110 dirhams dans les boucheries.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a précisé que le prix de la viande ovine s’établit à 120 dirhams le kilo en gros, contre 130 dirhams chez les détaillants.

Il souligne que les saucisses sont proposées à 120 dirhams le kilo, le foie à 140 dirhams, les pieds de moutons à 180 dirhams et les côtelettes à 140 dirhams.

Sur la Toile, de nombreux internautes ont fait part de leur mécontentement, soulignant que les prix des viandes rouges n’ont pas baissé depuis plusieurs mois, une situation jugée préoccupante, surtout pendant le mois de Ramadan.

«De nombreux opérateurs se tournent actuellement vers l’importation de bovins en provenance du Brésil pour pallier la fermeture du marché espagnol, ce qui influence l’offre et les prix sur le marché local», explique notre source.

