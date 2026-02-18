Météo Maroc : temps assez froid ce jeudi 19 février 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 19 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie.

-Temps assez froid avec gelée locale sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental durant la nuit et la matinée.

-Nuages bas très denses sur le Tangérois avec ondées éparses.

-Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques Nord, le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

-Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centres, le Sud et la Méditerranée.

-Température minimale de l’ordre de -02/06 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/21 °C localement sur le Sud, de 12/17 °C sur le reste des provinces sud, le Sud-Est, la vallée de Moulouya et le Souss, et de 06/12°C partout ailleurs.

-Température diurne en légère hausse sur les plaines atlantiques centres, le Sud-est et le Sud et en baisse générale ailleurs.

– Mer peu agitée à forte en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée localement et agitée à forte le soir entre Casablanca et Cap Ghir.