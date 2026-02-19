Casablanca: tentative de suicide au siège de la BNPJ

Par LeSiteinfo avec MAP

La Brigade nationale de la police judiciaire a ouvert, mercredi soir, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances ayant conduit un individu, faisant l’objet d’une enquête judiciaire, à une tentative de suicide entrainant des blessures graves.

Selon une source sécuritaire, les données préliminaires de l’enquête, appuyées par des constatations sur place, font ressortir que la personne concernée s’est jetée par la fenêtre d’un bureau situé à un étage supérieur du siège de la Brigade nationale de la police judiciaire, lors de la procédure d’enquête pour son implication présumée dans une affaire pénale, ce qui a entraîné des blessures graves nécessitant son transfert à l’hôpital dans un état critique.

Les enquêtes judiciaires menées sous la supervision du parquet compétent visent à clarifier les circonstances de cet incident et à en élucider les tenants et aboutissants, tandis que la personne blessée est hospitalisée pour recevoir les soins nécessaires, précise la même source.

S.L.