Présidence du RNI : le Roi Mohammed VI félicite Mohamed Chouki

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mohamed Chouki à l’occasion de son élection président du parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI).

« Il Nous est agréable de vous exprimer Nos chaleureuses félicitations et Nos vœux les plus sincères de pleine réussite dans l’exercice de vos nouvelles missions à la tête du parti, suite à votre élection à la présidence du Rassemblement National des Indépendants, à l’occasion du congrès extraordinaire » de cette formation politique, écrit Sa Majesté le Roi dans ce message.

« Votre choix à la tête de cette honorable formation politique témoigne de la confiance placée en vous par les militantes et militants du parti, ainsi que de l’estime qu’ils portent à vos qualités, à votre sens élevé du patriotisme et à l’expérience que vous avez accumulée sur les plans professionnel et de la gestion, autant d’atouts qui vous prédisposent à aller de l’avant dans le développement de l’action du parti et de sa contribution, aux côtés de l’ensemble des formations et instances politiques, au service de l’intérêt général, de la défense des intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens, en restant fermement attachés aux constantes et valeurs sacrées de la Nation », ajoute le Souverain.

A cette occasion, le Roi tient également à saluer « votre prédécesseur, Notre fidèle serviteur, Aziz Akhannouch, ainsi que les efforts qu’il a déployés avec un sens élevé de responsabilité et de patriotisme sincère, en vue de consacrer et de renforcer la présence politique du Parti du Rassemblement National des Indépendants ».

Le Roi a invité Chouki à transmettre Ses félicitations aux membres du parti, à ses instances dirigeantes et à ses bases, ainsi que l’expression de Sa Haute bienveillance et de Sa Haute considération, implorant le Tout Puissant de lui accorder succès et de l’aider dans l’accomplissement de ses responsabilités partisanes pour hisser l’action politique dans son acception la plus noble et placer l’intérêt de la Nation au-dessus de toute considération.