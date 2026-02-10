Al Barid Bank : dispositif exceptionnel pour soutenir les populations sinistrées

À la suite des intempéries ayant touché certaines régions du Royaume, le groupe Al Barid Bank ( Al Barid Bank et Barid Cash) a déployé un dispositif exceptionnel, en cohérence avec sa mission citoyenne au service de tous les Marocains, afin d’accompagner les populations sinistrées et d’assurer la continuité de l’accès aux services bancaires.

La Banque a renforcé sa présence de proximité à travers le déploiement d’agences mobiles sur les sites de campement des populations sinistrées, tout en assurant un suivi continu de la disponibilité et de l’alimentation de ses agences et guichets automatiques bancaires, y compris dans les zones à accès difficile. Par ailleurs, les retraits déplacés effectués au profit des populations concernées en agence Al Barid Bank et au niveau du réseau Barid Cash, seront exonérés de frais pendant cette période.

En complément de ses services digitaux accessibles 24h/24 et 7j/7, Al Barid Bank a mobilisé son Centre de Relation Client à travers un dispositif spécifique dédié à la prise en charge des sollicitations des clients sinistrés et offre, au cas par cas, la possibilité de bénéficier d’un report d’échéances des crédits immobiliers et de consommation pouvant aller jusqu’à deux mois pour les clients particuliers et professionnels concernés.

Le groupe Al Barid Bank réaffirme son engagement envers ses collaborateurs mobilisés sur le terrain et au sein de l’ensemble de son réseau et exprime sa solidarité envers ceux directement touchés par les intempéries, en leur assurant une prise en charge et un accompagnement personnalisé.

À travers ces actions, Al Barid Bank et Barid Cash réaffirment leur engagement en faveur de la solidarité nationale, de la proximité territoriale et de l’inclusion financière.