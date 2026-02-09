L’ISMAGI renforce les passerelles avec le monde de l’entreprise

La 5ᵉ édition du Forum de l’Emploi de l’ISMAGI a ouvert ses portes pendant deux jours, les 6 et 7 février 2026, au campus de Hay Riad, sous le thème : « Construire l’agilité de demain : le carrefour des talents marocains et subsahariens ».

Placée sous le signe des engagements concrets, la première journée a été marquée par une étape majeure pour l’insertion professionnelle, avec la signature de plusieurs conventions stratégiques entre l’ISMAGI et divers centres de formation et de recrutement de renom. Ces partenariats visent à renforcer les passerelles entre le monde académique et les besoins réels des entreprises, garantissant aux étudiants un accès privilégié aux opportunités de carrière.

Au cœur de la révolution des compétences, l’ISMAGI s’inscrit dans la dynamique d’un marché du travail en pleine mutation, sous l’impact notamment de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité. L’établissement réaffirme ainsi son engagement à former des profils agiles et adaptés aux nouvelles exigences professionnelles. Véritable écosystème d’échanges, ce forum constitue un espace où l’ambition des jeunes talents rencontre les leaders économiques. L’événement s’est poursuivi le 7 février, consolidant sa vocation de « Talent Hub » dédié à la jeunesse marocaine et subsaharienne.

Dans ce sens, le président fondateur du Groupe ISMAGI, Abdellah Laissaoui, a souligné : « Le succès de cette première journée et les conventions signées aujourd’hui confirment notre rôle de pont entre la jeunesse et les entreprises. Nous suivons en cela les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui place l’insertion professionnelle des jeunes au sommet des priorités stratégiques du Royaume. »

La deuxième journée, tenue le 7 février 2026, a été marquée par plusieurs initiatives en faveur de l’employabilité des participants, notamment des sessions de recrutement en direct à travers des entretiens en format fast-track. Le programme a également proposé des ateliers pratiques de coaching, incluant la création de CV assistés par intelligence artificielle et des sessions dédiées au personal branding.

Par ailleurs, des opportunités de networking ont permis aux participants d’échanger directement avec des directeurs des ressources humaines et des décideurs issus de différents secteurs.