La caravane MIO 2026 entame sa tournée nationale

MIO, marque emblématique du groupe Enosis, a donné ce mois-ci, le coup d’envoi de la Caravane MIO 2026, une opération itinérante d’envergure nationale conçue pour aller à la rencontre des consommateurs marocains.

La caravane traversera 11 villes du Royaume afin d’offrir une expérience directe autour de ses produits et de renforcer la proximité avec les familles qui ont fait de la marque un acteur incontournable du quotidien.

Pensée comme un espace d’échange, la Caravane MIO permettra aux visiteurs de découvrir en situation réelle la performance et la facilité d’utilisation des produits de la marque. Les consommateurs pourront tester les différents produits, recevoir des conseils personnalisés, acheter directement sur place et participer à une tombola quotidienne donnant tous les jours aux participants la possibilité de remporter une machine semi-automatique.

À travers cette tournée, la marque souhaite créer un moment privilégié avec son public, loin des codes publicitaires classiques, en privilégiant l’expérience, la transparence et le contact direct.

La caravane sillonnera le Maroc dans les villes suivantes : El Jadida, Casablanca, Béni Mellal, Marrakech, Agadir, Laâyoune, Rabat, Meknès, Fès, Oujda et Tanger.

Chaque ville bénéficiera d’un programme d’animations adapté, soutenu par des équipes MIO mobilisées pour accompagner les visiteurs et répondre à leurs besoins.

Au-delà de la mise en avant des produits, l’initiative se veut un geste d’engagement envers le consommateur. La caravane a été pensée pour s’adapter aux réalités de chaque région et pour offrir à chacun, quels que soient ses besoins et son budget, la possibilité d’essayer et d’adopter les solutions proposées par la marque MIO. Cette démarche s’inscrit dans l’ambition du groupe de consolider sa présence sur l’ensemble du territoire, en allant directement vers les foyers et en plaçant l’utilisateur au centre de la relation.

« Nous avons souhaité créer un moment simple, ouvert et utile, où les familles peuvent véritablement prendre en main nos produits, poser leurs questions et acheter en toute confiance. Aller vers les consommateurs est essentiel, car c’est sur le terrain que se construit la crédibilité d’une marque », a déclaré Youssef Barradi, Directeur Stratégie & Développement au sein du groupe Enosis.

À travers cette tournée, MIO entend également encourager l’accès à ses solutions dans un esprit de transparence et de pédagogie. Les démonstrations, organisées tout au long de la journée, permettront aux visiteurs d’observer la performance des produits de détergence Moi et d’échanger avec des conseillers. L’achat sur place offrira quant à lui des conditions avantageuses, tandis que la tombola quotidienne proposera un rendez-vous attendu dans chaque ville.

La Caravane MIO 2026 se veut ainsi un événement national fédérateur, alliant proximité, démonstration concrète, offre commerciale et animation grand public. Elle ambitionne de créer un lien direct et durable entre la marque et les foyers marocains, dans une période de forte croissance et d’élargissement continu de sa gamme..