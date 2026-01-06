Intempéries à Taroudant: la mobilisation des autorités se poursuit

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Comité provincial de veille de la province de Taounate poursuit sa mobilisation pour limiter l’impact de la vague de froid, en apportant une réponse immédiate aux besoins des citoyens, leur garantissant l’accès aux services de base et assurant un approvisionnement régulier en produits essentiels.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan provincial d’atténuation des effets de la vague de froid et des répercussions des perturbations climatiques et des intempéries sur les populations ciblées dans la province de Taounate, conformément aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI appelant à la mobilisation générale de tous les moyens logistiques et des ressources humaines pour apporter soutien et assistance aux citoyens, face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.

Dans ce contexte, le gouverneur de la province, Abdelkrim El Ghanami, supervise les déplacements de terrain du Comité provincial de veille afin d’assurer la mobilisation et la coordination des efforts de l’ensemble des intervenants, dans un souci de suivi rapproché de la situation dans les zones touchées par les fortes précipitations qu’a connues la province.

Sous l’encadrement des autorités locales, différents moyens humains et logistiques disponibles ont été mobilisés, relevant notamment du groupement de collectivités territoriales, des collectivités territoriales, ainsi que des engins de certaines entreprises et sociétés chargées de la réalisation de projets routiers et hydrauliques.

Ces entreprises privées sont intervenues dans le cadre d’une initiative citoyenne visant la réparation, le nettoyage et l’évacuation des boues qui entravaient la circulation sur plusieurs axes routiers et points noirs, selon l’ordre de priorité, au niveau des différentes communes de la province.

Par ailleurs, la Direction provinciale de l’Équipement, du Transport et de la Logistique intervient également pour la réparation et l’entretien des routes classées endommagées.

Selon les autorités provinciales, ces interventions de terrain traduisent l’esprit de responsabilité et l’engagement effectif des différents intervenants, dans l’apport de soutien et d’assistance aux populations ciblées, afin de les aider à faire face à ces conditions climatiques difficiles et de leur permettre de poursuivre leurs activités habituelles dans de bonnes conditions.

Sur le plan social, des caravanes médicales pluridisciplinaires ont été organisées par la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, en partenariat avec l’Association provinciale de soutien aux patients atteints d’insuffisance rénale et de promotion de la santé, dans le cadre de l’opération « Riaya ».

De même, les autorités locales de la Pachalik de Karia Ba Mohamed, en coordination avec la Direction provinciale de l’Entraide nationale à Taounate, ont procédé à l’hébergement des personnes sans abri au sein du centre temporaire prévu à cet effet, tout en leur fournissant couvertures, matelas, vêtements et repas chauds.

S.L.