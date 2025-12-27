Salé: la CAN transforme les cafés en tribunes

Par LeSiteinfo avec MAP

La ferveur suscitée par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) gagne progressivement les cafés de Salé, où habitués et visiteurs prennent des airs de supporters, transformant ces lieux en tribunes spontanées et en espaces d’échange footballistique.

Depuis le 21 décembre, date du coup d’envoi du tournoi continental, le quotidien des cafés est rythmé par la compétition. Qu’ils soient de passage ou installés pour suivre une rencontre de bout en bout, les clients se succèdent au fil de la journée, l’œil souvent rivé sur l’écran.

D’une table à l’autre, des échanges s’engagent spontanément, entre commentaires et pronostics, dans une ambiance sereine, qui change nettement lorsque la sélection nationale joue, où l’affluence grimpe et la tension se fait sentir.

Organisée au Maroc, cette 35e édition de la CAN revêt un caractère tout particulier aux yeux du public, souligne Lakhdar, gérant d’un café du quartier Hay Salam, notant l’engouement croissant des clients pour cette grand-messe footballistique africaine.

Face à cette affluence, ce gérant de café n’a pas lésiné sur les moyens, notamment à travers l’acquisition de davantage de chaises et d’un écran géant ainsi que le renforcement des équipes de serveurs, afin de permettre à sa clientèle de suivre les matchs dans les meilleures conditions.

Selon lui, cet engouement des Marocains pour le ballon rond s’est renforcé au fil des années, notamment après l’exploit des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde de 2022, estimant que le football constitue une source de joie pour une large frange de la population.

Au-delà de l’attrait des grandes affiches, la curiosité des clients dépasse souvent le seul cadre du jeu, avec un intérêt marqué pour les détails de l’organisation « impressionnante » de cette édition, note Lakhdar, qui, à l’instar d’autres gérants de cafés, a dû réajuster les horaires de travail de ses équipes, notamment la fermeture pour s’adapter au programme des matchs, le dernier ne terminant qu’à 23h.

Du côté des habitués, la CAN 2025 se vit comme un rendez-vous collectif. Client régulier, Redouane, qui a fait le choix de suivre les matchs au café avec ses amis compte tenu de la convivialité et l’ambiance que ces espaces offrent, estime que les Marocains sont des passionnés de football, encore plus lorsque cette compétition est organisée dans le pays.

Même constat pour Abdelghafour, un fervent supporter de la sélection nationale et passionné de football, qui assure suivre toutes les compétitions auxquelles participe le Onze national, toutes catégories confondues, ajoutant qu’il privilégie le café, où il se sent plus à l’aise.

Mfadal estime de son côté que cette édition se démarque nettement des précédentes comme étant la meilleure de l’histoire de la CAN, notamment par les infrastructures, la qualité des terrains et le retour des supporters étrangers.

Entre analyses tactiques, commentaires sur les performances et pronostics sur les favoris du tournoi, les cafés de Salé s’imposent comme des espaces de rassemblement et d’expression, où le football devient un moment de partage fédérateur.

S.L.