Fortes pluies : la ville de Salé sous l’eau

Les fortes pluies qui se sont abattues mardi sur la ville de Salé ont transformé plusieurs rues et avenues en véritables bassins à ciel ouvert.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos ont circulé, montrant des axes routiers inondés et plusieurs voitures endommagées par les eaux. Ces inondations ont également touché des habitations et perturbé lourdement la circulation, nécessitant l’intervention des autorités afin de fluidifier le trafic.

Selon une source de Le Site info, les canalisations n’ont pas pu absorber les importantes quantités d’eau de pluie, ce qui a provoqué ces inondations. De nombreux internautes ont, par ailleurs, pointé du doigt les responsables communaux, estimant que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour prévenir la situation, d’autant que les perturbations météorologiques étaient annoncées à l’avance.

N.M.