LG présente le nouveau Wallpaper TV, vitrine de son innovation OLED

À l’occasion du CES 2026, LG Electronics (LG) dévoile sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED, marquée par le retour d’une icône emblématique : le LG OLED evo W6, True Wireless Wallpaper TV.

Ce modèle revisite le design « Wallpaper », introduit pour la première fois en 2017, en y associant une connectivité entièrement sans fil et la technologie d’image la plus avancée de la marque, la Hyper Radiant Color Technology.

Fort de 13 années consécutives de leadership sur le marché de l’OLED, LG confirme une nouvelle fois son statut de référence mondiale en matière d’excellence visuelle à travers l’ensemble de la gamme OLED evo 2026, propulsée par cette innovation majeure.

L’innovation à l’extrême finesse : le Wallpaper OLED TV sans fil

Vaisseau amiral de la gamme 2026, le LG OLED evo W6 a été conçu pour s’intégrer parfaitement dans l’espace de vie, en laissant toute la place à l’expérience visuelle. Avec une épaisseur de seulement 9 mm, rendue possible grâce à une miniaturisation poussée des composants et à une refonte complète de l’architecture interne, le Wallpaper TV allie élégance, légèreté et solidité. Un nouveau support mural permet en outre un alignement parfait de l’écran contre le mur, concrétisant pleinement le concept « Wallpaper ».

La technologie True Wireless de LG offre une liberté totale d’installation. Tous les connecteurs sont regroupés dans la Zero Connect Box, positionnable jusqu’à 10 mètres de l’écran, préservant ainsi la finesse et l’esthétique minimaliste du téléviseur.

Associant design sophistiqué et transmission sans fil de contenus en 4K et en audio sans perte, le Wallpaper TV s’impose comme le téléviseur OLED sans fil le plus fin au monde, sans aucun compromis sur la qualité d’image.

Hyper Radiant Color Technology : une nouvelle évolution de l’OLED

Avec la Hyper Radiant Color Technology, LG établit un nouveau standard pour l’OLED en améliorant la luminosité, la précision des couleurs et la profondeur des noirs, tout en réduisant significativement les reflets.

Grâce au Brightness Booster Ultra, le Wallpaper TV atteint des niveaux de luminosité inédits, jusqu’à 3,9 fois supérieurs à ceux des OLED classiques. L’écran bénéficie par ailleurs du taux de réflexion le plus faible jamais enregistré sur un téléviseur LG, lui permettant d’obtenir la certification « Reflection Free with Premium » d’Intertek, une première dans l’industrie.

Les utilisateurs profitent ainsi des Perfect Blacks et Perfect Colors, signatures des écrans LG OLED, même dans des environnements fortement éclairés.

Au cœur de ces performances visuelles se trouve le nouveau processeur α11 AI Gen3, doté d’une Neural Processing Unit (NPU) 5,6 fois plus puissante. Le Dual AI Engine exécute simultanément plusieurs algorithmes afin de préserver les détails naturels, d’éliminer le sur-affûtage et d’offrir une image parfaitement équilibrée.

LG Gallery+ : un écran qui s’adapte à votre intérieur

Le service LG Gallery+ enrichit l’expérience Wallpaper TV en transformant l’écran en véritable élément de décoration. Il propose plus de 4 500 visuels, allant de scènes cinématographiques à des univers gaming, en passant par des photos personnelles ou des créations générées par intelligence artificielle, le tout accompagné d’une musique d’ambiance adaptée.

Disponible sur l’ensemble de la gamme LG TV, y compris le Wallpaper TV, LG Gallery+ permet de personnaliser l’atmosphère de chaque espace de vie.

Des performances gaming de pointe

LG confirme également son leadership sur le segment des téléviseurs gaming. Avec une résolution 4K à 165 Hz, la compatibilité NVIDIA G-SYNC® et AMD FreeSync Premium, le Wallpaper TV, aux côtés des séries G6 et C6, garantit une expérience de jeu fluide, sans déchirure d’image.

Son temps de réponse ultra-rapide de 0,1 ms et le Mode Auto Low Latency (ALLM) répondent aux exigences des joueurs les plus compétitifs.

Une expérience TV personnalisée et sécurisée grâce à l’IA

La plateforme webOS offre une expérience utilisateur hautement personnalisée. Grâce à la fonction Voice ID, le téléviseur reconnaît la voix de chaque utilisateur et affiche instantanément une interface adaptée à son profil, avec contenus, widgets et applications personnalisés.

Les fonctionnalités Multi-AI, intégrant Google Gemini et Microsoft Copilot, permettent de poser des questions à voix haute et d’obtenir des réponses contextualisées. L’AI Concierge facilite la découverte de contenus, tandis que la fonction « In This Scene » fournit des informations sur les scènes, le casting ou permet même de générer des images via IA.

L’ensemble de ces services est protégé par LG Shield, lauréat du CES 2026 Innovation Award, garantissant une sécurité optimale des données.

« Le Wallpaper TV illustre la convergence parfaite entre notre leadership True Wireless, l’innovation en matière de design et 13 années de maîtrise de l’OLED », déclare Park Hyoung-sei, président de LG Media Entertainment Solution Company. « LG continue de définir les standards des téléviseurs OLED et d’anticiper l’avenir. »

Les visiteurs du CES 2026 peuvent découvrir le nouveau Wallpaper TV ainsi que toute la gamme OLED evo sur le stand LG Electronics (#15004, Las Vegas Convention Center), du 6 au 9 janvier.

Pour plus d’informations : LG Newsroom.