«Maroc Newspaper» : un nouveau journal marocain voit le jour

Le paysage médiatique marocain s’enrichit d’une nouvelle voix avec le lancement de « Maroc Newspaper », un hebdomadaire d’informations générales édité par Orion Productions.

Fondé par le journaliste, écrivain et penseur marocain Abdelhak Najib, qui en assure à la fois la direction de la publication et de la rédaction, Maroc Newspaper se distingue par son positionnement trilingue (arabe, français et anglais) et par son ambition résolument internationale.

100 % marocain dans son identité et sa ligne éditoriale, le journal est appelé à rayonner bien au-delà des frontières nationales, avec une présence annoncée dans le monde arabe, en Afrique, en Europe et aux États-Unis.

Avec Maroc Newspaper, une nouvelle plateforme d’analyse, d’information et de réflexion s’ouvre, porteuse d’une vision moderne et engagée du journalisme marocain.