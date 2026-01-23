Conseil de gouvernement : plusieurs nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, vendredi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution. Au niveau de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Toufik Abtal a été nommé Directeur de l’action sanitaire, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Équipement et de l’Eau, il a été procédé à la désignation de Siham Sebaï directrice des Prévisions et des Recherches météorologiques à la Direction générale de la météorologie. Quant au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Saïd Amri a été nommé directeur de l’École nationale d’agriculture de Meknès.

Pour ce qui est du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Mohamed Ebn Touhami a été nommé président de l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra.