Fromageries Bel Maroc réitère son engagement social à l’occasion d’Aïd Al-Adha

Depuis le mois de Ramadan dernier, Fromageries Bel Maroc a engagé un partenariat de long terme en soutien à l’association d’utilité publique SOS Villages d’enfants. À l’occasion des fêtes de l’Aïd Al-Adha, Bel renforce son engagement par une nouvelle série d’actions de générosité.

Dans le cadre de son programme de soutien, Fromageries Bel Maroc assure une dotation trimestrielle de portions de fromage La Vache qui Rit®, permettant d’améliorer l’apport nutritif pour le petit déjeuner et le goûter des enfants des villages SOS.

L’entreprise finance par ailleurs divers équipements répondant aux besoins des Villages et destinés à améliorer le bien-être des enfants résidents, des « mères SOS » et des équipes de leurs foyers d’accueil.

Grâce à ses donations, le parc de lampadaires a pu être remplacé par des éclairages à énergie solaire. Les cuisines des foyers ont été fournies en matériel et petit-électroménager.

À l’occasion de l’Aïd, moment de partage familial par excellence, les collaborateurs de Fromageries Bel Maroc ont tenu à se mobiliser pour offrir de la joie aux enfants en situation de détresse, orphelins ou sans soutien familial. Ainsi le mercredi 21 juin, un moment de convivialité, d’échanges et de jeux a été organisé autour d’une journée de fête, d’un déjeuner et d’un goûter.

En signe de partage du sacrifice sacré, une dotation de moutons a été faite au bénéfice des foyers d’un village SOS Villages d’Enfants.

Ces initiatives expriment la volonté du Groupe Bel d’agir dans le cadre de sa mission d’entreprise « For all, for good » (« Pour tous, pour de bon ») et son engagement à œuvrer pour « une alimentation plus saine, responsable et accessible pour tous, partout, à tout moment ».

Sensible aux enjeux nationaux pour un développement durable et inclusif, Fromageries Bel Maroc apporte un soutien financier, humain et en nature à plusieurs projets associatifs visant à proposer des solutions concrètes pour une meilleure prise en charge des enfants et des jeunes en matière de santé, de nutrition, d’éducation et d’intégration. L’entreprise encourage également l’investissement de ses collaborateurs dans des projets solidaires.

Le soutien de Bel à SOS Villages d’Enfants, association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique et placée sous la présidence d’honneur de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, entre pleinement dans cette vision de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).