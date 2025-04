Label Next Gen Employer : BANK OF AFRICA Academy à nouveau distinguée

BANK OF AFRICA continue de s’engager pour un capital humain épanoui, agile et tourné vers l’avenir. Cet engagement a une nouvelle fois été salué par la communauté académique et professionnelle lors des RH Awards 2025.

Un an après avoir reçu le Prix de la Formation Continue, BANK OF AFRICA Academy vient d’être récompensée par le Label Next Gen Employer dans la catégorie Bien-être au travail, lors de la cérémonie organisée le 10 avril dernier en marge du Salon Master Plus.

Cette distinction est décernée par un jury prestigieux, composé de représentants de grandes écoles et d’universités de renom, aussi bien au Maroc qu’à l’international. Les candidatures sont également évaluées au préalable par un comité scientifique regroupant des experts en ressources humaines et en pédagogie.

Le Label Next Gen Employer distingue les entreprises qui adoptent une stratégie RH visionnaire, inclusive et responsable. Il valorise particulièrement le bien-être au travail, la formation continue, l’innovation, l’intégration des jeunes talents et la promotion d’une marque employeur durable et attractive.

Cette reconnaissance consacre le travail constant des équipes de BANK OF AFRICA Academy, et leur volonté de faire de cet espace un lieu d’épanouissement, d’apprentissage et de développement collectif pour tous les collaborateurs du Groupe.

Avec cette distinction, BANK OF AFRICA réaffirme son ambition de devenir un employeur de référence pour les talents d’aujourd’hui et de demain.