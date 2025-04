Master Plus 2025: grandes écoles internationales, recruteurs et talents se donnent rendez-vous à Casablanca

Écoles prestigieuses, employeurs de premier plan, futurs diplômés et jeunes cadres. L’édition 2025 de Master Plus, organisée par Campus Mag, rassemble à nouveau l’ensemble des acteurs d’une insertion professionnelle réussie. Découvrez le programme.

Le salon Master Plus, organisé par Campus Mag, se prépare à accueillir sa plus grande édition à ce jour. Cet événement s’impose comme la plateforme incontournable où se rencontrent les meilleures institutions académiques, les recruteurs de divers secteurs économiques, les étudiants souhaitant renforcer leur employabilité, et les cadres qui ambitionnent de dynamiser leur carrière.

HEC Paris, Sciences Po Paris, INSEAD, Polytechnique…

Les visiteurs auront l’opportunité d’échanger avec des représentants des plus prestigieuses institutions nationales et internationales, couvrant un large spectre de formations allant des écoles de commerce aux grandes écoles d’ingénieurs en passant par les sciences politiques. Parmi les participants figurent des écoles de renom telles que HEC Paris, ESSEC Business School, Sciences Po Paris, INSEAD, l’École Polytechnique ou encore le groupe OMNES Education, MBS, ICN et bien d’autres. Côté marocain, les visiteurs pourront échanger avec des institutions comme HEM, ESCA Ecole de Management, Al Akhawayn University, ou l’Ecole Centrale Casablanca, Arts et Métiers, Campus de Rabat… « Master Plus est bien plus qu’un salon, c’est une véritable plateforme de transformation des parcours professionnels », explique Youssef Ziraoui, organisateur de l’événement. « Nous avons conçu cette édition pour offrir aux visiteurs des opportunités concrètes, qu’il s’agisse de poursuivre des études d’excellence ou d’accéder directement au marché du travail. »

Un pont vers le monde professionnel

Cette année, Master Plus réserve une autre annonce majeure, dont le dévoilement des lauréats du label Next Gen Employer©, une distinction honorant les entreprises qui placent la jeunesse au cœur de leurs préoccupations. « Ce label récompense les organisations les plus engagées dans la formation, l’accompagnement et l’intégration des jeunes talents », explique Youssef Ziraoui, organisateur de l’événement. « Ces entreprises se distinguent par leurs politiques innovantes en matière de recrutement, de formation continue et d’évolution professionnelle pour les jeunes diplômés. »

Plusieurs secteurs économiques clés seront représentés à travers des rencontres avec des professionnels et des opportunités de recrutement. Les visiteurs auront ainsi l’occasion unique d’échanger directement avec des représentants de différents domaines d’activité, leur permettant de mieux comprendre les attentes du marché et les perspectives d’évolution.

Un programme complet pour maximiser ses opportunités

L’événement proposera un riche programme de conférences animées par des experts reconnus. Les visiteurs pourront assister à des débats sur l’alternance comme voie d’excellence pour l’insertion professionnelle, découvrir comment les formations de haut niveau renforcent l’employabilité, ou encore s’inspirer de témoignages d’étudiants ayant intégré les plus prestigieuses institutions. Des ateliers pratiques complèteront cette offre, avec des sessions dédiées à l’optimisation du CV, la rédaction de lettres de motivation percutantes, ou la préparation aux entretiens d’embauche. Une attention particulière sera également portée à l’entrepreneuriat, avec des conseils pour transformer son projet étudiant en entreprise viable.

Le dévoilement du classement « Top Schools in Morocco »

Parmi les temps forts de cette édition, la remise des prix Top Schools in Morocco© occupera une place centrale. Ce classement exclusif, établi selon des critères rigoureux, révélera les meilleures écoles de commerce et d’ingénieurs du Royaume.

« Ce classement, basé uniquement sur l’appréciation des DRH, est le fruit d’une analyse approfondie de plusieurs indicateurs clés : notoriété, qualité académique et insertion professionnelle des diplômés », précise Youssef Ziraoui. « Il constitue un outil précieux pour les étudiants dans leur choix d’orientation et reconnaît l’excellence des institutions marocaines à l’échelle nationale et internationale. »

Informations pratiques :

Date : Jeudi 10 avril 2025

Horaires : 14h à 20h

Lieu : Chapiteau de l’Hôtel Hyatt Regency Casablanca

Accès : Entrée gratuite, places limitées

Inscription obligatoire : https://www.masterplus.ma/inscription