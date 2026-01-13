La terre a tremblé à Al Haouz ce mardi

Une secousse tellurique a été enregistrée, ce mardi, dans la province d’Al Haouz et ses environs, et a été ressentie par les habitants de la région.

Dans une déclaration à Le Site info, Nasser Jebbour, le directeur de l’Institut national de géophysique, a indiqué que la magnitude de cette secousse a atteint 3 degrés sur l’échelle de Richter.

Il a précisé que l’épicentre du séisme a été localisé au niveau de la commune d’Amgdal, relevant de la province d’Al Haouz, soulignant que la secousse a été ressentie par la population, sans toutefois provoquer de dégâts.

H.M.