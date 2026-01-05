Royal Air Maroc annule un vol vers Paris en raison des conditions météo

La Royal Air Maroc a annoncé l’annulation du vol AT762, prévu le 5 janvier 2026 au départ de Casablanca à destination de l’aéroport de Paris-Orly, en raison de conditions météorologiques défavorables.

Dans un communiqué, la compagnie a précisé que, afin de limiter l’impact de cette annulation indépendante de sa volonté, elle s’engage à accompagner ses clients en leur proposant plusieurs options.

Ainsi, les passagers concernés peuvent bénéficier soit d’un changement de réservation gratuit (sous réserve de disponibilité dans la même classe), valable dans un délai de 15 jours suivant la date du vol annulé, sur la ligne Casablanca–Paris Orly, soit d’un remboursement du billet selon le mode de paiement initial.

La Royal Air Maroc invite également ses clients à vérifier régulièrement le statut de leur vol et à mettre à jour leurs coordonnées via la rubrique « Gérer ma réservation » sur le site www.royalairmaroc.com ou via l’application mobile de la compagnie.