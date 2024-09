Sécurité routière mondiale : Marrakech accueille la Conférence Ministérielle 2025

Du 18 au 20 février 2025, le Royaume du Maroc, en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), accueillera la quatrième édition de la Conférence Ministérielle Mondiale sur la Sécurité Routière à Marrakech.

Placée sous le thème « Un monde, Une Route : engagés pour la vie « , cette rencontre de haut niveau vise à renforcer les efforts mondiaux pour réduire de moitié le nombre de décès sur les routes d’ici 2030, conformément aux objectifs des Nations Unies.

Un Rendez-vous d’envergure pour la Sécurité Routière

Depuis la première conférence à Moscou en 2009, les rencontres ministérielles mondiales sur la sécurité routière ont jalonné des étapes décisives pour la gestion de ce fléau global. L’édition inaugurale avait donné naissance à la Déclaration de la Décennie d’action pour la Sécurité Routière 2011-2020. Puis, à Brasilia en 2015, une évaluation à mi-parcours a été réalisée, et enfin, à Stockholm en 2020, un plan directeur de sécurité routière pour 2021-2030 a été dévoilé.

En 2025, Marrakech se prépare à accueillir plus de 2.500 participants, parmi lesquels des ministres, des représentants de l’ONU, des organisations internationales, des experts de la société civile, du secteur privé et des médias. Ce sera une plateforme de discussions stratégiques et d’échanges sur les meilleures pratiques pour améliorer la sécurité routière à l’échelle mondiale.

D’après le rapport de l’OMS de 2023, le nombre annuel de décès dus aux accidents de la route a légèrement diminué, passant de 1,35 million à 1,2 million. Cette baisse, bien que notable, est loin d’être suffisante. Les accidents de la route demeurent la première cause de mortalité chez les jeunes de 5 à 29 ans et représentent deux tiers des décès parmi les personnes en âge de travailler (18-59 ans). Les piétons, motocyclistes et cyclistes restent les plus vulnérables, représentant plus de la moitié des décès.

Le rapport met en lumière un grave manque de progrès en matière de législation sur la sécurité routière. Seuls six pays ont mis en place des lois conformes aux meilleures pratiques de l’OMS concernant des facteurs de risque critiques tels que la vitesse, l’alcool au volant, les casques de moto, les ceintures de sécurité et les sièges pour enfants.

Le choix du Maroc : Un signal fort et stratégique

En choisissant le Maroc comme hôte de cette quatrième édition, la communauté internationale reconnaît les efforts du Royaume pour faire de la sécurité routière une priorité nationale, régionale et internationale. Sous l’impulsion royale, le Maroc a entrepris de profondes réformes institutionnelles, notamment la création de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) en 2020. Le pays s’est également illustré par l’organisation en 2018 du premier Forum Africain sur la Sécurité Routière en partenariat avec la Banque mondiale et l’OMS.

Cette conférence se veut également une opportunité pour les pays en développement et émergents de partager des expériences innovantes, de bénéficier de l’expertise des nations plus avancées et de consolider des partenariats efficaces pour la sécurité routière.

Des objectifs clairs et ambitieux pour l’Avenir



Les objectifs de la Conférence de Marrakech sont multiples : évaluer les progrès réalisés dans le cadre du Plan Global de Sécurité Routière 2021-2030, renforcer l’engagement des pays à atteindre les objectifs de la Décennie d’action pour la Sécurité Routière, et promouvoir l’intégration des nouvelles technologies dans la gestion des routes. En outre, la Déclaration de Marrakech, qui devrait être adoptée lors de cette conférence, servira de base à une résolution à présenter à l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Outre les sessions plénières, des ateliers thématiques et des événements parallèles seront organisés, tels que le Festival international du film sur la sécurité routière et un concours international d’invention et d’innovation en la matière. Ces événements visent à sensibiliser davantage le public et à mettre en lumière les initiatives créatives qui peuvent contribuer à sauver des vies.

En accueillant cette conférence de portée mondiale, le Maroc confirme sa position de leader en matière de sécurité routière, réitérant son engagement à œuvrer pour des routes plus sûres et à promouvoir des politiques publiques durables et inclusives.