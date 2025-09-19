Les chantiers lancés pour accompagner l’année scolaire 2025-2026 (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a affirmé, vendredi à Rabat, qu’une série de chantiers prioritaires ont été lancés pour accompagner l’année scolaire 2025-2026.

Lors d’une conférence de presse consacrée aux nouveautés de la rentrée scolaire, le ministre a précisé que ces chantiers concernent notamment l’enseignement de la langue amazighe, généralisé à 52,5% des établissements primaires, ainsi que la langue anglaise, désormais introduite à l’ensemble des niveaux du cycle collégial.

Berrada a également mis en avant l’extension des activités parascolaires au profit de 100% des élèves des collèges pionniers, ainsi que le développement du sport scolaire à travers l’élargissement des filières « Sport-Études », qui bénéficient à plus de 15.000 élèves.

Il a également souligné que le nombre de bénéficiaires des Écoles de la seconde chance a augmenté de 23.000 à 35.000, soit une hausse de 52%. De même, l’inclusion scolaire a été renforcée par l’accueil de 5.250 nouveaux élèves en situation d’handicap pour atteindre le nombre total de 70.000 bénéficiaires, grâce à l’augmentation du nombre d’écoles intégrées et à l’activation des commissions régionales de suivi et d’orientation.

Le ministre a fait savoir que 8.271.256 élèves ont rejoint les établissements publics et privés, dont 7.004.533 dans le public et 1.266.723 dans le privé, ajoutant que le préscolaire compte, pour sa part, 985.375 inscrits, en hausse de 4,5%, avec une prédominance du secteur public qui en accueille 67%.

Il a, par ailleurs, mis en exergue les efforts consentis pour le renforcement des infrastructures scolaires, en particulier dans le monde rural et les zones à forte densité démographique, ainsi que les différentes mesures de soutien social mises en œuvre au profit des élèves.

Le ministre a indiqué que la rentrée scolaire a été anticipée, les élèves ayant repris les cours les 2, 3 et 4 septembre au lieu des 4, 5 et 6 septembre l’an dernier, ajoutant que les mutations aux niveaux national, régional et provincial ont été menées selon les nouveaux critères issus du dialogue social sectoriel et après l’affectation des nouveaux lauréats.

À l’issue de cette rencontre, Berrada, accompagné du directeur de l’Académie régionale Rabat-Salé-Kénitra et de plusieurs responsables du ministère, a effectué une visite aux établissements du réseau des écoles pionnières, dont le collège Al-Khawarizmi et l’école Imam Chafii, où des explications lui ont été fournies sur la mise en œuvre du programme.

