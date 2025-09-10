Livres scolaires d’occasion : un marché vital pour les parents d’élèves (VIDEO)

Le marché Melilia à Oujda connaît un afflux croissant d’acheteurs de livres scolaires d’occasion avec le début de l’année scolaire 2025-2026. De nombreux étudiants, élèves et parents se tournent vers ce marché à la recherche de livres à des prix abordables et de qualité acceptable, par rapport aux livres neufs dont le coût reste élevé.

Deux vendeurs de livres d’occasion du marché Melilia ont déclaré à le Site Info que la fréquentation cette année était particulièrement remarquable. Ils ont souligné que l’offre est variée et couvre les besoins d’un large éventail d’élèves, notamment dans les matières de base, faisant de ce marché un véritable soutien pour de nombreuses familles confrontées aux charges liées à la rentrée scolaire.

Cependant, certains commerçants se plaignent d’une baisse des ventes sur certains livres en raison de la sortie de nouvelles éditions, incitant les clients à préférer les versions récentes aux exemplaires d’occasion. Malgré ce défi, le marché des livres scolaires d’occasion reste un espace dynamique qui facilite l’accès au savoir à des prix accessibles.