Rabat: deux morts et quatre blessés dans l’effondrement partiel d’un immeuble

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessés, à divers degrés de gravité, suite à l’effondrement partiel, lundi dans le quartier Akkari à Rabat, d’un immeuble composé d’un rez-de-chaussée à usage commercial et de deux étages habités par une seule famille, selon les autorités locales de la Préfecture de Rabat.

Aussitôt informés de l’incident, les autorités locales et de sécurité, ainsi que les services de la Protection civile, se sont rendus sur place pour entreprendre les opérations de recherche et de sauvetage et prendre toutes les mesures nécessaires, notamment la sécurisation du périmètre autour du bâtiment partiellement effondré et des immeubles avoisinants.

Les blessés ont été rapidement transportés à l’hôpital pour y recevoir les examens et les soins nécessaires.

De même, une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du Parquet compétent, afin de déterminer les circonstances de l’incident.