Casablanca : vaste opération de démolition à Derb Boutouil (VIDEO)

Les autorités locales de la préfecture d’arrondissements d’Anfa ont lancé, ce lundi, une vaste opération de démolition visant le « douar Derb Boutouil », relevant de l’arrondissement de Sidi Belyout.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’exécution de décisions administratives ordonnant la démolition immédiate des constructions classées en situation de « danger imminent », sur la base des rapports des commissions d’expertise technique ayant souligné la nécessité d’une intervention urgente pour sécuriser la zone.

L’opération a concerné des bâtiments préalablement évacués de leurs occupants. Les accès aux ruelles concernées ont été bouclés afin de garantir le bon déroulement des travaux et la circulation sécurisée des engins techniques.

Ces interventions de terrain visent à assainir le foncier vétuste du tissu ancien et à prévenir les risques d’effondrements soudains pouvant menacer les bâtiments voisins ou les voies publiques au cœur de la vieille ville.