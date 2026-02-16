Ramadan 2026 : tout savoir sur la qualité et les prix des dattes au Maroc (VIDEO)

Les prix des dattes ont connu une hausse notable dans la plupart des marchés nationaux, coïncidant avec le mois sacré du Ramadan.

Un vendeur de dattes au marché de Derb Mila, à Casablanca, a indiqué que les prix durant la saison actuelle varient entre 30 et 120 dirhams le kilogramme, selon la qualité et la variété. Il a également souligné que les dattes importées n’ont pas suscité un grand engouement cette année.

Dans une déclaration au site Site Info, le vendeur a précisé que « la récolte locale de cette année est faible », tout en affirmant que les dattes marocaines présentent une bonne qualité par rapport aux saisons précédentes. Il prévoit par ailleurs une baisse des prix au cours de la semaine prochaine, en raison de l’augmentation de l’offre sur les marchés.

De son côté, un autre professionnel du secteur a affirmé que le marché connaît une abondance de produits par rapport à l’année dernière, précisant que la qualité est également au rendez-vous et que les prix varient selon la variété, l’origine et le niveau de qualité.

Par ailleurs, les commissions mixtes de contrôle ont intensifié leurs opérations de terrain dans l’ensemble des préfectures de Casablanca afin de vérifier la qualité des produits alimentaires proposés à la vente et de protéger les consommateurs contre toute manipulation des prix ou des normes sanitaires.