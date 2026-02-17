La Bourse de Casablanca entame ses échanges en baisse ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse mardi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,37% à 18.757,54 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,51% à 1.449,66 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, abandonnait 0,44% à 1.265,88 pts. Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice reflétant la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,38% à 1.898,19 pts.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,37%.

S.L.