Maroc
Alerte météo au Maroc: fortes rafales de vent ce vendredi, voici les villes concernées
Par LeSiteinfo avec MAP
Des rafales de vent localement fortes sont prévues vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ainsi, des rafales de vent (90 à 100 km/H) sont prévues vendredi de 00H30 à 23H00 dans les provinces d’El Jadida, Safi, Sidi Bennour, Azilal, Midelt, Al Haouz, Chichaoua et Essaouira.
Aussi, des rafales de vent allant de 75 à 90 km/H sont prévues dans les provinces de Youssoufia, Berrechid, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Nouaceur, Casablanda, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka Ait Baha, Sidi Ifni et Taroudant.
SL