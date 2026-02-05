Intempéries en Espagne: les liaisons maritimes avec Tanger toujours suspendues

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras (APBA) a annoncé jeudi le maintien de la suspension des liaisons maritimes entre les ports d’Algésiras et de Tarifa et ceux de Tanger, en raison de la persistance de conditions météorologiques défavorables dans la zone du détroit de Gibraltar.

Selon l’APBA, aucune traversée n’est programmée ce jeudi depuis Tarifa à destination de Tanger, ni depuis le port d’Algésiras à destination de Tanger Med.

Ces perturbations s’inscrivent dans le contexte du maintien de l’épisode de la dépression Leonardo, qui affecte depuis plusieurs jours le sud de l’Espagne, précise la même source.

Depuis près d’une semaine, les liaisons maritimes entre les deux rives du détroit subissent des interruptions répétées en raison de conditions météorologiques particulièrement défavorables.

Par ailleurs, les intempéries continuent de provoquer d’importantes perturbations en Andalousie, où plusieurs axes routiers demeurent impraticables.

De son côté, l’Agence nationale de météorologie (Aemet) a indiqué que le niveau d’alerte pour fortes précipitations a été abaissé du rouge à l’orange dans la région, tout en mettant en garde contre la persistance de vents très forts.

S.L.