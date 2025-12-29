Météo Maroc: temps froid et chutes de neige ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 30 décembre 2025 :

– Temps assez froid à froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

– Temps passagèrement nuageux sur la moitié nord du pays avec pluies ou averses sur les plaines atlantiques au Nord d’El Jadida.

– Quelques gouttes de pluies la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Saïss et sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

– Quelques flocons de neige sur les sommets de l’Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes atlantiques nord.

– Température minimale de l’ordre de -06/-01°C sur l’Atlas, de -01/04°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, de 08/13°C sur le Sud et près des côtes, et de 04/08°C partout ailleurs.

– Température en légère hausse ou peu variable.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.