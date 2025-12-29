Maroc

Pluies : Ifrane en tête avec 28 mm en 24 heures

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie.

Ifrane: 28

Rabat: 26

Kenitra: 22

Sidi Slimane et Nouaceur: 19

Mohammedia et Meknès: 16

Salé, Casablanca et Ben Slimane: 15

Settat:14

Taza: 13

Chefchaouen: 12

Tit Mellil: 11

Benguerir: 10

Khouribga et Fès: 9

Larache, El Jadida et Beni Mellal: 7

Tanger et Essaouira-Aéroport: 06

Taroudant, Marrakech, Al Hoceima et Safi: 05

Guelmime, Bouarfa et Essaouira-Port: 04

Tiznit, Tétouan, Oujda, Midelt, Agadir et Inzegane: 03

Taourirt et Sidi Ifni: 02

Tanger-Port: 01

Nador et Tan-Tan: Moins d’un millimètre.



