La ville de Safi de nouveau sous la menace des crues (VIDEO)

La ville de Safi a connu, ce samedi, de fortes précipitations ayant entraîné une hausse du débit d’oued Chaâba.

Des photos et vidéos largement relayées sur la Toile montrent des crues importantes au niveau de ce cours d’eau. Les autorités avaient d’ailleurs installé des barrières métalliques le long de l’oued afin d’empêcher les citoyens de s’en approcher.

Pour rappel, la ville de Safi avait été frappée, il y a quelques semaines, par de graves inondations dans l’ancienne médina, faisant 37 morts et provoquant d’importants dégâts matériels.

Les autorités locales ont par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer la vigilance, d’observer la plus grande prudence et de respecter les consignes de sécurité face aux violentes perturbations climatiques que connaît le pays, afin de protéger la population et réduire les risques potentiels.

H.M.