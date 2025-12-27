Météo Maroc: suspension des cours à Taroudant

La Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, de l’Éducation préscolaire et des Sports de Taroudant a annoncé la suspension provisoire des cours, ce samedi, dans l’ensemble des établissements d’enseignement publics et privés de la province.

Cette décision fait suite au bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie mettant en garde contre des perturbations météorologiques attendues dans plusieurs régions, dont la province de Taroudant.

Un communiqué de la Direction provinciale précise que cette décision est une mesure de précaution visant à garantir la sécurité des élèves et de l’ensemble du personnel éducatif et administratif.

La même source souligne la nécessité de sensibiliser les élèves à l’importance des précautions à prendre et à éviter les zones dangereuses, notamment les vallées et les plaines inondables.

La suspension des cours est une mesure temporaire et préventive destinée à assurer la sécurité de tous face à des conditions météorologiques instables.

S.L.