Météo Maroc : pluies et averses orageuses ce mercredi 24 décembre 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 décembre 2025:

– Pluies ou averses orageuses sur les plaines atlantiques nord et centres, l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Souss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et sur le Rif.

– Rafales de vent assez fortes sur les Moyen et Haut Atlas et localement sur l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de -06/-01°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C près des côtes, et de 07/12°C ailleurs.

– Température maximale en légère hausse sur l’Oriental, le Sud-Est et le Rif, en baisse sur les côtes centres, le Souss, l’Anti-Atlas et le Nord-Est des provinces sud, et peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.