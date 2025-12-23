Alerte météo: suspension des cours dans la province de Kénitra

La direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Kénitra a décidé de suspendre exceptionnellement les cours dans l’ensemble des établissements scolaires publics et privés de la province, ce mardi 23 décembre, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Dans un communiqué consulté par Le Site info, la direction provinciale a précisé que cette décision fait suite à la publication du bulletin d’alerte actualisé de la Direction générale de la météorologie, daté du 22 décembre 2025, faisant état de perturbations météorologiques qui toucheront la province de Kénitra.

La même source a indiqué que cette mesure a été prise dans le souci de préserver la sécurité des élèves, des cadres pédagogiques et administratifs ainsi que des usagers, et ce en coordination avec les autorités provinciales.

N.M.