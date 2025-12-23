CAN 2025: ce qu’il faut savoir sur le match Nigeria-Tanzanie

Par LeSiteinfo avec MAP

Triple champion d’Afrique, le Nigeria lance sa campagne à la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 par un duel attendu face à la Tanzanie, mardi au Complexe sportif de Fès, pour le compte de la première journée du groupe C. Une affiche qui oppose un favori naturel du tournoi à une sélection tanzanienne déjà satisfaite de sa qualification, mais résolue à jouer sa chance.

Ce match constitue une première à ce niveau entre les deux sélections. Si le Nigeria et la Tanzanie se sont croisés à cinq reprises depuis 1980, aucun de ces duels n’avait opposé les équipes A dans une phase finale de CAN. La dernière confrontation remonte au 3 septembre 2016, lors des éliminatoires de la CAN, et s’était soldée par une courte victoire nigériane (1-0). L’absence d’un véritable historique commun rend cette rencontre difficile à lire et ajoute une part d’incertitude à l’entame du groupe.

Qualifié en tant que vainqueur du groupe D des éliminatoires, le Nigeria aborde cette CAN avec l’étiquette de candidat au titre, malgré une dynamique récente contrastée. Les hommes d’Éric Chelle restent sur une série solide mais peu spectaculaire lors des qualifications pour la Coupe du monde, avec trois victoires et deux nuls en temps réglementaire, ponctués par une élimination aux tirs au but face à la RD Congo. Une défaite amicale (2-1) face à l’Égypte est également venue tempérer l’enthousiasme autour des Super Eagles.

Sur le plan offensif, le Nigeria dispose toutefois d’arguments majeurs. Victor Osimhen demeure la principale référence en attaque, soutenu par des profils complémentaires comme Ademola Lookman, Moses Simon ou Samuel Chukwueze.

Capable de hausser rapidement le rythme, la sélection nigériane peut se montrer redoutable lorsque ses circuits offensifs se mettent en place, comme lors de son large succès face au Bénin (4-0). En revanche, certaines fragilités défensives subsistent, avec des buts encaissés lors de quatre de ses cinq derniers matchs officiels.

En face, la Tanzanie arrive à Fès avec un statut d’outsider assumé. Deuxième du groupe H des qualifications, elle a validé l’essentiel en décrochant son billet pour la phase finale, mais vise désormais une qualification historique pour les phases à élimination directe. La dynamique récente reste toutefois délicate, avec deux nuls et trois défaites lors des cinq derniers matchs officiels, tous marqués par des scores étriqués.

Le sélectionneur Miguel Gamondi devrait miser sur une organisation compacte et une grande discipline tactique. Les Taifa Stars ont montré leur capacité à contenir leurs adversaires durant de longues périodes, avec des matchs souvent verrouillés à la mi-temps, mais ils peinent à résister lorsque l’intensité s’élève en seconde période. Offensivement, l’équipe s’en remet largement à l’expérience de Mbwana Samatta, tandis que Miroshi et Salum assurent surtout l’équilibre du milieu.

Dans un groupe C qui s’annonce disputé, ce premier match revêt une importance particulière. Le Nigeria cherchera à s’imposer d’entrée pour affirmer son statut et éviter toute pression inutile, tandis que la Tanzanie jouera sans complexe, consciente que chaque point peut peser lourd dans la course à la qualification.

Le coup d’envoi sera donné mardi à 18h30 au Complexe Sportif de Fès, pour une entrée en matière qui pourrait déjà donner le ton de cette CAN 2025.

S.L.