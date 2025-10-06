La terre a tremblé dans la province de Ouarzazate

La commune d’El Aouamra, dans la province ville de Ouarzazate, a enregistré ce lundi à la mi-journée une secousse tellurique d’une magnitude de 2,6 degrés sur l’échelle de Richter.

Contacté par Le Site info, Nasser Jabour, le directeur de l’Institut national de géophysique, a indiqué que la secousse signalée à Ouarzazate, bien que légère, a été ressentie par la population locale.

Cette secousse s’inscrit dans le cadre de l’activité sismique que connaissent certaines régions du Maroc de manière ponctuelle, a-t-il précisé.

