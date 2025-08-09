Taghazout Surf Expo 2025 : le rendez-vous africain du surf revient en octobre

Pour sa quatrième édition, le salon professionnel Taghazout surf expo s’implante de nouveau à l’esplanade d’Anchor point à Taghazout, du 23 au 26 octobre. 100 exposants sont attendus, notamment des équipementiers et des marques de surf et d’accessoires ainsi que des écoles de surf.

Nouvelle édition, nouveaux challenges. Pour sa quatrième édition, le salon professionnel Taghazout surf expo s’implante de nouveau à l’esplanade d’Anchor point à Taghazout, du 23 au 26 octobre. Une date qui coïncide, comme à l’accoutumée, avec la saison de surf, entre les mois d’octobre et avril, où la houle est abondante au niveau des plages situées au nord d’Agadir. Ce rendez-vous annuel est devenu en quelques années une référence internationale. En effet, le Taghazout surf expo est le premier salon professionnel de surf en Afrique et le deuxième au monde.

De ce fait, cette édition attirera, une nouvelle fois, les passionnés de glisse, les acteurs du tourisme et les porteurs d’initiatives durables en exposant l’écosystème de ce sport tout en mettant en valeur le potentiel qu’offre cette activité dans la destination Agadir-Taghazout et les communes avoisinantes.

Fortes de quelque 14 spots de surf, les plages d’Agadir et du nord de la ville sont des lieux propices à toutes sortes d’activités de glisse y compris le surf. Tout un écosystème s’est développé autour de cette pratique sportive, notamment les camps de surf qui offrent différentes sessions de formation, les magasins de location, les réparateurs de planches ainsi que les résidences et restaurants. À noter par ailleurs le développement des agences touristiques et de transport et, dernièrement, l’organisation de compétitions internationales.

100 exposants

Pour mieux valoriser cette activité, cette 4e édition placera au cœur de sa réflexion trois thématiques : la transmission du surf aux jeunes générations, la mise en lumière du rôle des femmes dans l’écosystème surf et la protection du littoral ainsi que des fonds marins, et ce, dans une perspective de développement durable.

Ces axes guideront l’ensemble de la programmation. En capitalisant sur la réussite des trois premières éditions, Taghazout surf expo accueillera au total près de 100 exposants représentant le secteur dans sa diversité : hébergeurs, distributeurs, équipementiers, écoles et marques de surf et d’accessoires, façonneurs de planches… À cela s’ajoutent les camps de surf et les réceptifs de voyage ainsi que le tissu associatif.

Plus de 40.000 visiteurs sont attendus, confirmant l’attractivité croissante du salon et l’intérêt qu’il suscite, tant au Maroc qu’à l’international. L’évènement accueillera aussi des activités liées à l’univers de ce sport. Des rencontres de partage «Share my experience» viendront enrichir les échanges avec des figures du surf, tandis que des rencontres B to Bo faciliteront les connexions entre tour-opérateurs et surfcamps de la région. À signaler enfin l’organisation d’un Souk Créa et bien d’autres initiatives.

Des Master class initiées par la Fédération royale de surf

Côté contenu, le programme scientifique mettra en lumière les enjeux du territoire avec une table ronde sur le «Surf, Littoral et Économie bleue», en relation avec les «Villes et Villages Surf Maroc», et deux ateliers consacrés à la diversification de l’hébergement ainsi qu’à l’approche genre dans la pratique et les métiers du surf, à Taghazout et Tamraght.

La Fédération royale marocaine de surf propose également des masterclass thématiques, ouvertes aux professionnels comme aux pratiquants. Enfin, fidèle à son esprit convivial et fédérateur, le Taghazout surf expo proposera chaque soir une programmation musicale en accès libre où concerts et DJ sets gratuits viendront rythmer les soirées dans une ambiance festive.

Yassine Saber