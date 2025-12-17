Vague de froid au Maroc: ce qui est prévu pour venir en aide aux populations touchées

Par LeSiteinfo avec MAP

D’importants moyens ont été mobilisés pour venir en aide aux populations touchées par la vague de froid dans 28 préfectures et provinces, couvrant 243 communes et 2.018 localités et douars.

Selon des données du ministère de l’Intérieur, 1.482 localités, soit 73,4 % du total, sont situées à une altitude comprise entre 1.500 et 2.499 mètres, tandis que 29 localités (1,4 %) se trouvent à une altitude supérieure à 2.500 mètres.

Dans ce cadre, un suivi et une prise en charge sont assurés au profit des catégories vulnérables, notamment 665 personnes sans domicile fixe, 2.790 femmes enceintes et 18.722 personnes âgées.

S’agissant des moyens mobilisés, il est programmé de distribuer quelque 4.540 tonnes de bois de chauffage et de 10.421 fours améliorés, en coordination avec l’Agence nationale des eaux et forêts ainsi qu’avec les ministères de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et de la Santé et de la Protection sociale.

Par ailleurs, 1.024 engins de déneigement sont mobilisés, en coordination avec le ministère de l’Équipement et de l’Eau, et prépositionnés au niveau des axes routiers exposés, afin d’assurer une intervention rapide et prévenir tout éventuel enclavement.

