JMSE 2024 : 1982 collaborateurs en compétition dans 12 disciplines sportives

Le club ARENA VILLE VERTE de Bouskoura a accueilli du 28 au 30 juin 2024 la troisième édition des Jeux Marocains du Sport en Entreprise. Ce concept unique a permis de réunir durant trois jours 74 entreprises représentées par 1.982 collaborateurs de divers horizons professionnels sociaux et géographiques autour des valeurs véhiculées par le sport tels que l’Esprit d’équipe, la Solidarité́ , le Partage, la Performance et le Dépassement de soi.

Plus de 250 Organisés en partenariat avec la CGEM et la Fédération Marocaine des professionnels du Sport, les Jeux Marocains du Sport en Entreprise ont proposé́ aux participants 12 disciplines sportives : Football, Basket-ball, Tennis, Padel, Running, Échecs, Gaming, Baby-foot, Tennis de table, Fléchettes, Billard et Bras de fer.

Les Jeux Marocains du Sport en Entreprise 2024 ont été clôturés par une cérémonie officielle durant laquelle DXC TECHNOLOGY a été sacrée « Entreprise Sportive de l’année 2024 ». La deuxième place est revenue à la BMCI qui a devancé VEOLIA 3ème du classement général.

Lors de cette cérémonie, le Prix RSE des JMSE 2024 a été décerné́ à HPS et MAJOREL alors que le Prix du public a été remis à LCI EDUCATION. Enfin, le Prix de l’engagement féminin a été remporté par MAJOREL.

Au-delà̀ du cadre convivial et compétitif de cette manifestation qui se veut annuelle, les Jeux Marocains du Sport en Entreprise se positionnent en plateforme en faveur de la promotion de la pratique des activités physiques et sportives en milieu Les Jeux Marocains du Sport en Entreprise sont co-organisés par Stadia Communication et Olive Agency.