Météo à Salé : quatre voitures endommagées après l’effondrement d’un mur

A la Une

Les fortes pluies et les vents violents qu’a connues la ville de Salé ce mardi ont provoqué l’effondrement du mur d’une entreprise.

Selon les informations obtenues par Le Site info, le mur s’est écroulé sur quatre voitures, garées à proximité, causant d’importants dégâts matériels.

Les autorités se sont rendues sur les lieux immédiatement après avoir été alertées afin de dégager les véhicules endommagés. En parallèle, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Pour rappel, la ville de Salé connaît depuis lundi de fortes précipitations, accompagnées d’une hausse de la hauteur des vagues. Face à cette situation, les autorités, par mesure de sécurité, ont installé des barrières afin d’interdire l’accès des citoyens au littoral.

K.Z.