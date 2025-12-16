Météo au Maroc : froid et pluie au programme ce mardi 16 décembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 16 décembre 2025.

– Temps perturbé avec des averses orageuses localement importantes sur les plaines nord et centre, le Rif, l’Atlas et ses plaines ouest voisines, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, la Méditerranée et l’Oriental.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses versants sud-est, le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Chutes de neige localement abondantes sur l’Atlas et le Rif.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, les côtes nord et centre, l’Atlas, le Saiss, l’Oriental et les provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -04/00°C sur l’Atlas, de 00/08°C sur le Rif et les Haut plateaux orientaux, de 12/17°C près des côtes et de 08/12°C partout ailleurs.

– Température en légère hausse sur le Sud et le Sud-Est, et en baisse générale ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée, devenant agitée à forte le soir sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya et agitée ailleurs.