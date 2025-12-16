CAN 2025 : des fan zones installées dans les aéroports marocains (PHOTOS)

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’Office National Des Aéroports (ONDA) donne le coup d’envoi de la compétition directement dans les zones d’embarquement de ses aéroports.

Des fan zones spécialement aménagées permettront aux voyageurs, qu’ils soient en départ ou en transit, de suivre les matchs en direct, de vibrer à chaque but et de s’immerger pleinement dans l’ambiance de la CAN.

Même loin des stades, la passion et l’émotion du football accompagneront les passagers tout au long de leur parcours, offrant une expérience inédite et mémorable.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne « Welcome Football, Welcome Fans », traduisant la volonté de l’ONDA, en collaboration avec le Comité d’Organisation Local et la Confédération Africaine de Football (CAF), de transformer ses infrastructures en espaces d’expérience et de convivialité, tout en accompagnant un événement sportif majeur aux dimensions nationale et internationale.