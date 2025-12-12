CAN 2025: les aéroports du Maroc prêts à accueillir les supporters

Par LeSiteinfo avec MAP

À moins de dix jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 Total Energies, l’Office National des Aéroports dévoile un spot institutionnel sous la signature « Welcome Football, Welcome Fans » et confirme que tous les aéroports du Royaume sont pleinement mobilisés pour accueillir les supporters, les délégations et les équipes dans les meilleures conditions.

« Les aéroports du Royaume sont en première ligne et comptent jouer pleinement leur rôle de véritables portes d’entrée pour célébrer la Coupe d’Afrique des nations 2025 Total Energies en collaboration avec le Comité d’Organisation Local et la CAF », indique l’ONDA dans un communiqué.

Grâce aux investissements humains et matériels opérés depuis plus d’un an dans l’amélioration des capacités, la modernisation des infrastructures, la fluidité des parcours passagers et la montée en compétence des équipes, les aéroports du Maroc, en coordination étroite avec le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Gendarmerie Royale, l’Administration des Douanes et Impôts indirects et le ministère du Transport et de la Logistique, sont prêts à faire face aux exigences d’un événement sportif majeur qui rassemblera des milliers de fans venus de tous les continents.

L’ensemble des aéroports accueillants la compétition sont en train de mettre en place une organisation renforcée pour gérer les flux de voyageurs attendus.

Des zones d’orientation, une signalétique multilingue, des équipes d’assistance mobilisées et un suivi opérationnel continu assureront une prise en charge optimale dès l’arrivée sur le sol marocain.

La CAN 2025 offre ainsi au Maroc une occasion de démontrer l’efficacité de son écosystème aérien et d’affirmer son rôle de hub africain.

Le spot « Welcome Football, Welcome Fans » invite instantanément le voyageur à entrer dans l’ambiance de la fête. Ce spot s’impose comme le fil rouge du dispositif qui se déploient dans les aéroports du Royaume, comprenant notamment un parcours immersif où les fans croiseront arches monumentales, trophées XXL, tunnels lumineux et fan-zones interactives.

Il installe le ton, crée l’émotion et génère une atmosphère de convivialité qui transforme chaque arrivée en un moment de célébration collective.

Avec ce dispositif, l’ONDA, en collaboration avec le Comité d’Organisation Local et la CAF, confirme son engagement pour accueillir la CAN 2025 dans les aéroports du Royaume, avec des dispositifs renforcés et une expérience passagers optimisée.

« Chaque arrivée marquera le début d’une aventure sportive, culturelle et humaine qui réunit les nations du continent et leurs supporters. ‘Airports of Morocco’ accueillent le monde avec l’ambition de faire vivre aux fans une entrée en compétition mémorable », conclut le communiqué.

S.L