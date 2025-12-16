Club de Tennis de Safi inondé : la FRMT reste silencieuse (PHOTOS)

Le club de tennis de Safi fait face à une catastrophe sans précédent après les inondations dévastatrices qui ont complètement détruit ses installations, courts compris. Heureusement, il n’y a pas eu de victimes, bien que les adhérents accueillaient ce jour-là ceux du Racing Universitaire de Casablanca (RUC) pour un match de championnat par équipes, un match qui n’a finalement pas pu avoir lieu.

Dans ce contexte dramatique, la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT) reste silencieuse, suscitant une profonde incompréhension au sein du club. Membre fondateur de la fédération, le club de Safi déplore « l’absence de message de soutien ou d’accompagnement, moral ou institutionnel, dans une situation d’une gravité exceptionnelle ». Ce silence laisse un sentiment d’abandon et soulève des interrogations sur la solidarité et l’engagement de la FRMT envers ses clubs historiques.