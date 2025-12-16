Entrée en Bourse : record de 171.000 souscripteurs pour la SGTM

Par LeSiteinfo avec MAP

L’introduction en Bourse (IPO – Initial Public Offering) du groupe SGTM (Société générale des travaux du Maroc) a été sursouscrite 34 fois par plus de 171.000 souscripteurs, soit un taux de satisfaction de 2,94%, a annoncé, mardi à Casablanca, le directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca, Mohamed Saad.

« Avec la participation de plus de 171.000 souscripteurs et une demande 34 fois supérieure à l’offre, cette opération enregistre un record historique. Elle dépasse le cadre d’un simple succès financier pour s’inscrire comme un acte citoyen majeur et un signal fort de confiance envoyé à l’ensemble de l’écosystème », a dit Mohamed Saad lors de la cérémonie de première cotation du groupe.