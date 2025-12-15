Inondations à Safi: le point sur l’état de santé des victimes

Un plan d’urgence a été activé à l’hôpital Mohammed V de Safi pour l’accueil des blessés, à la suite des pluies orageuses exceptionnelles qui se sont abattues sur la province ce dimanche, a indiqué le directeur de l’établissement, Khalid Iazza.

Dans une déclaration à la MAP, Iazza a précisé que ce plan comprend la mobilisation des cadres médicaux, infirmiers et administratifs, ainsi que la mise à disposition des ressources humaines et logistiques nécessaires, indiquant que l’hôpital a mobilisé 50 lits dédiés à ces cas, avec la possibilité d’élargir la capacité d’accueil à d’autres services en cas de besoin.

Tous les équipements nécessaires sont disponibles, a-t-il affirmé, notamment un scanner, des appareils de radiologie, d’échographie et d’analyses médicales, ainsi que les moyens logistiques tels que les couvertures.

Aucune pénurie n’a été enregistrée au niveau de l’intervention de l’établissement hospitalier, a fait observer le directeur de l’hôpital.

Et de noter que cette mobilisation a également concerné le rappel de cinq médecins du service des urgences, de deux médecins anesthésistes, d’un médecin en chirurgie orthopédique et d’un médecin en neurochirurgie.

Les services des urgences ont accueilli, jusqu’à 18 heures dimanche, un total de 61 cas, dont deux ont été admis en réanimation, leur état de santé demeurant stable jusqu’à présent, a poursuivi Iazza, ajoutant que 18 autres blessés souffrant d’une hypothermie sévère ont été hospitalisés.

Le directeur de l’hôpital a expliqué que les cas suivis ce matin étaient dans un bon état de santé, soulignant que 13 blessés ont quitté l’hôpital, tandis que cinq autres poursuivent leur traitement, en plus de deux patients en réanimation dont l’état est stable et qui devraient quitter le service dans la soirée ou le lendemain.

La situation est sous contrôle grâce à l’état de préparation et à la mobilisation de l’hôpital, ce qui a permis de fournir toutes les formes de soins de santé nécessaires aux patients, a-t-il conclu.

S.L.